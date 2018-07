Michel Bastos, Lucão e centroavantes desfalcam o São Paulo

O técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, vai usar o que tem de melhor para enfrentar o Botafogo, neste domingo, em Ribeirão Preto, pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. O treinador, entretanto, tem quatro desfalques importantes por lesão: o zagueiro Lucão, o meia Michel Bastos e os centroavantes Alan Kardec e Luis Fabiano.

Os atacantes já eram desfalques esperados, porque Luis Fabiano está com uma contratura na coxa esquerda e Kardec tem lesão no joelho esquerdo. Mas havia a expectativa pela utilização de Lucão e Michel Bastos, que na sexta-feira ficaram na academia. O zagueiro sente dores na coxa esquerda, enquanto Michel está com tendinite no joelho esquerdo.

De acordo com o site do São Paulo, Muricy vai usar força máxima para tentar fechar a primeira fase com pontuação melhor do que Palmeiras e Santos. O time tricolor tem 29 pontos, contra 27 dos rivais alviverdes e 30 dos santistas.

Quem terminar à frente, entre São Paulo e Palmeiras, pode, assim como o Corinthians, jogar as quartas de final na capital. O outro, por falta de datas, terá que ir para o interior. Além disso, os confrontos semifinais serão definidos, inclusive o mando de campo, pelo critério de melhor campanha.

Na viagem para Ribeirão Preto, o São Paulo não terá também o lateral Auro, zagueiro Edson Silva e o atacante Jonathan Cafu, preteridos por Muricy na lista de relacionados. Dória volta após um mês afastado por lesão.

Assim, a equipe deve ser formada por: Rogério Ceni; Bruno, Rafael Toloi, Dória e Carlinhos (Reinaldo); Denilson, Souza, Paulo Henrique Ganso (Boschilia) e Centurión; Alexandre Pato e Ewandro.

Confira a lista com os atletas relacionados por Muricy:

Goleiros - Rogério Ceni e Renan Ribeiro;

Laterais - Carlinhos, Bruno e Reinaldo;

Zagueiros - Rafael Toloi, Rodrigo Caio, Paulo Miranda e Dória;

Volantes - Souza, Thiago Mendes, Denilson e Hudson;

Meias - Boschilia, Centurión e Paulo Henrique Ganso;

Atacantes - Alexandre Pato e Ewandro.