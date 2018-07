Michel Bastos luta para se firmar na seleção

Favorito para ser o titular da lateral-esquerda do Brasil na Copa, Michel Bastos espera estar apenas começando a sua história com a camisa da seleção. Convocado por Dunga para os últimos três amistosos, ele aproveitou sua chance e entrou no grupo que vai para a África do Sul. Mas acredita que ainda pode fazer muito mais.

"Quero me instalar na seleção. Quero ganhar essa posição", avisou Michel Bastos, que disputa a vaga de titular diretamente com Gilberto. "Não sei se serei o titular. Isso vai depender do trabalho que fizermos aqui. Mas quero jogar. Quero agarrar essa oportunidade com as duas mãos", completou o jogador do Lyon, da França.

Aos 26 anos, Michel Bastos vai disputar a sua primeira Copa, mas já sonha até em estar na próxima, que será em 2014, no Brasil. Para isso, cita o exemplo de Roberto Carlos, que fez história na lateral-esquerda da seleção. "Espero ter uma história igual à dele na seleção. Ser campeão mundial e me instalar na seleção por algum tempo", afirmou.

Como chegou recentemente ao grupo de Dunga, Michel Bastos explicou neste sábado, durante entrevista coletiva no CT do Caju, que ainda não mostrou todo seu potencial com a camisa da seleção. "Acho que posso me soltar mais. Um pouco de timidez impediu que eu fizesse tudo o que posso fazer. Mas agora, com esse período no grupo, será melhor", revelou.