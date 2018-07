Michel Bastos nega ser violento e quer apagar a fama: 'fica no passado'

São dez partidas e duas expulsões no São Paulo. Até agora, Michel Bastos apresentou em pouco tempo um estilo bem diferente do que tem em sua carreira no futebol europeu. O jogador ainda tenta entender o que está ocorrendo para receber tantos cartões vermelhos em tão pouco tempo, mas promete uma postura diferente na partida desta terça-feira, contra o Huachipato, pela Sul-Americana.

"Eu sinceramente não gostaria de ficar dando explicação de porquê fui expulso duas vezes, é estranho para mim. Nunca aconteceu. Mas estou bem tranquilo. Tenho quase certeza de que isso faz parte do passado. Talvez tenha de tirar um pouco o pé, ir mais com calma. Prometo que faz parte do passado", diz.

Ele lembra que existe uma questão de readaptação ao futebol brasileiro, pois os árbitros daqui apitam de maneira diferente dos europeus. Em sua primeira expulsão, contra o Figueirense, foi punido por acertar o rosto do adversário quando a bola já havia saído, em uma disputa na linha de fundo. Já contra o Flamengo, deu uma entrada muito dura em Everton e recebeu o cartão vermelho.

"Aceito as críticas, mas também discordo um pouco da primeira expulsão, pois não tive intenção de agredir o jogador do Figueirense. Minha perna esticou, nem vi o rosto dele. Contra o Flamengo, não tive intenção de machucar nem agredir, queria ir na bola. Mas acabei pegando o pé dele", conta.

Michel Bastos teme ser tachado de jogador violento e espera que nas próximas partidas possa permanecer em campo os 90 minutos. "Fico chateado, porque não é meu estilo e minha forma de jogar. Vim para ajudar a equipe do São Paulo, acho que talvez esse seja o problema, a vontade de querer mais, de demonstrar garra. Fico chateado, vim para jogar e nesses dez jogos talvez fique uma imagem de um jogador desleal e agressivo, mas eu não sou assim. Na França era raro eu ficar suspenso por três cartões. Agora tenho oportunidade de demonstrar que não sou assim, então é bola para frente", comenta.