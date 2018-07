Michel Bastos perde pênalti, mas Lyon supera o Nice

O gol da vitória do Lyon foi marcado pelo atacante Pied, aos 30 minutos do primeiro tempo, antes do lateral-esquerdo titular do Brasil na última Copa do Mundo errar a penalidade que cobrou. O placar de 1 a 0, entretanto, assegurou à equipe a sua quarta vitória nos últimos seis jogos.

Em outros dois duelos disputados neste domingo no complemento da 13.ª rodada do Francês, o PSG empatou por 1 a 1 com Lorient, fora de casa, enquanto o Auxerre bateu o Rennes por 2 a 1, em seus domínios.

Com os resultados, o PSG alcançou a quarta colocação, com 20 pontos, e deixou o rival que derrotou em 11.º, com 18. Já o Auxerre agora é o nono colocado, também com 18, dois atrás do Rennes, o quinto colocado.

Pelo PSG, destaque para o atacante brasileiro Nenê, que marcou o gol que assegurou o empate por 1 a 1, aos 45 minutos do segundo tempo.