Michel Bastos posta desabafo: "Não vou tolerar mentiras"

Criticado pelo assessor especial da presidência do São Paulo depois da derrota para o The Strongest, na estreia da fase de grupos da Libertadores, na quarta-feira, e fora do jogo contra o Rio Claro, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Michel Bastos usou uma rede social para postar um desabafo.

O jogador negou qualquer problema de relacionamento com Lugano, comentou que não foi idealizador da greve de silêncio do grupo por causa do atraso nos direitos de imagem e rejeita comentários de que fez corpo mole para prejudicar o clube.

"Algo que também tem me incomodado é estarem insinuando que estou jogando de má vontade. Por mais que alguns estejam fazendo um esforço enorme para tentar mostrar o contrário, não sou mau caráter ao ponto de descontar no torcedor qualquer tipo de insatisfação que eu venha a ter. Isso seria ir contra as milhares de pessoas que abrem mão do pouco que tem para ir aos jogos prestigiar o São Paulo e essa atitude não faz parte da minha índole", escreveu Michel Bastos.

Sobre Lugano, o jogador explicou apenas que o zagueiro tinha uma opinião diferente do grupo. "Seguindo na linha de desmentir algumas coisas que estão sendo faladas, não tenho nenhum tipo de rivalidade pessoal com o Lugano, muito menos sou chefe de "panela" dentro do São Paulo. O que houve foi uma divergência de opiniões dele em relação ao que o GRUPO, não o Michel Bastos, decidiu, mas isso foi um assunto que tratamos internamente, assim como estamos tratando a questão dos salários", postou.

No desabafo, no entanto, Michel Bastos não fez nenhum comentário sobre sua ausência na partida deste domingo. Segundo o site do São Paulo, o jogador não foi relacionado por Edgardo Bauza para enfrentar o Rio Claro por opção da comissão técnica.