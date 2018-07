Michel Bastos revela vinda de empresário para fechar renovação

O meia Michel Bastos, do São Paulo, contou nesta quarta-feira que o seu empresário virá ao Brasil nos próximos dias para cuidar da renovação de contrato do jogador com o clube. O atual vínculo termina em 31 de dezembro e caso não haja acordo, a partir de julho o líder de assistência do time na temporada poderá assinar um acordo prévio com outras equipes.

Segundo Michel, o interesse tanto dele como da diretoria é pela renovação do vínculo. "A minha vontade é permanecer, já expressei isso. O São Paulo já demonstrou interesse também. Meu empresário (Emmanuel de Kerchove) vem ao Brasil para a que gente possa resolver isso o mais rápido possível. Faltam pequenos detalhes para a gente encaixar tudo", explicou o jogador.

O meia está no São Paulo desde agosto de 2014 e se disse surpreso pela velocidade com que se habitou ao ao futebol brasileiro depois de nove anos exterior. "Não esperava uma readaptação tão rápida como tive. Mas sempre confiei no meu futebol", explicou. O jogador se tornou peça fundamental no elenco e venceu a desconfiança da torcida que existia quando foi contratado.

O posto de titular absoluto no elenco levou até mesmo o jogador a entrar em campo sem estar com as condições físicas ideais na partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela Copa Libertadores, quando se recuperava de dengue. "Antes da partida eu treinei, me cuidei e até tinha ficado fora do último jogo para recuperar a massa muscular. Nos treinamentos mostrei que tinha condições de jogar. Não estava 100%, mas com certeza estava apto", disse.

Michel Bastos voltou a ficar fora da partida seguinte, que foi contra a Ponte Preta, pelo Brasileirão, e nesta semana voltou aos treinamentos. O jogador trabalhou até mesmo em um dia de folga do time para se recuperar e nos últimos dias já tem participado das atividades junto do elenco.