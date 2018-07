Michel Bastos se destaca em treino e deve enfrentar o Cruzeiro

O meia Michel Bastos demonstrou nesta segunda-feira durante o treino do São Paulo que a dengue não deverá ser problema para enfrentar o Cruzeiro, na quarta, pela Copa Libertadores. O jogador se destacou na atividade, marcou quatro gols e se mostrou bastante disposto para conseguir entrar em campo no Mineirão.

O clube confirmou a doença do meia na última semana e o problema o tirou da partida de ida contra a equipe mineira pelas oitavas de final, além da estreia no Brasileirão contra o Flamengo. Michel Bastos ficou em observação pelo departamento médico e como não teve febre e nem mal estar, já retomou atividades físicas leves na última sexta.

Durante o treino, Michel Bastos participou bastante também em assistências e na orientação aos companheiros. "Eu queria ver como esse mosquito deve estar. A gente fica feliz com a volta dele, porque é um cara que trabalha muito e vem demonstrando qualidade. O Michel alegra muito o grupo", elogiou nesta segunda-feira o volante Wesley.

A volta de Michel Bastos deixa o técnico Milton Cruz com várias opções para compor o setor ofensivo. O substituto na última semana foi Centurión, que marcou o gol da vitória contra o Cruzeiro e tem conquistado espaço com a torcida. No ataque, Luis Fabiano retorna de suspensão e disputa a vaga de titular com Alexandre Pato.

A equipe vai finalizar a preparação para o jogo no Mineirão em Belo Horizonte. A equipe embarca nesta terça-feira pela manhã e à tarde faz no local da partida o último treino antes de decidir a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. O São Paulo precisa de um empate para avançar depois de ter vencido por 1 a 0 o primeiro confronto.