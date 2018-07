Michel Bastos se diz frustrado por empate do São Paulo no Peru

O empate em 1 a 1 com o Cesar Vallejo, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores, deixou os jogadores do São Paulo decepcionados. O meia Michel Bastos disse na saída de campo no estádio Mansiche, no Peru, que a equipe merecia ter conquistado a vitória por ter criado mais chances de perigo, embora tenha falhado nas finalizações no jogo de ida válido pela etapa preliminar.

"Saímos frustrados porque poderíamos ter saído com a vitória. Pelo que proporcionamos no jogo, merecíamos sair com a vitória, mas sabemos que Libertadores é assim, nada é fácil", comentou o meia em entrevista à TV Globo. Na partida em Trujillo, o time da casa saiu na frente no primeiro tempo e o São Paulo igualou já na etapa final, com um gol de Calleri.

O São Paulo teve mais posse de bola e por pouco não conseguiu a virada nos acréscimos. Em uma sequência de escanteios o time pressionou, até parar nas defesas do goleiro Libman e nas bolas afastadas pela defesa. "Em relação ao que mostramos nos jogos anteriores, hoje foi um pouco melhor, teve aquele algo a mais", destacou Michel Bastos.

A equipe joga por um empate sem gols ou vitória simples na próxima semana, no Pacaembu, para confirmar vaga na fase de grupos da Libertadores. Se avançar, o São Paulo vai se juntar a Trujillanos, da Venezuela, The Strongest, da Bolívia, e River Plate, da Argentina, no grupo 1 da competição. "A gente espera que no jogo em casa possamos concluir as oportunidades que teremos", comentou o meia.