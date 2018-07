Michel Bastos sente dores e desfalca São Paulo na Venezuela

O São Paulo viajou na manhã desta segunda-feira para a Venezuela, onde na quarta-feira enfrentará o Trujillanos, pela Copa Libertadores, sem o meia Michel Bastos. O jogador sentiu uma lesão na coxa direita e está fora da partida, que é encarada como decisão pelo clube.

"Temos quatro jogos pela frente, quatro decisões. Não há margem de erro. Se perdemos, estamos fora", comentou o zagueiro Diego Lugano antes do embarque do elenco, nesta manhã, no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos.

O time vai fazer escala no Panamá e pernoitar em Maracaibo, cidade próxima à Valera, local do jogo. O trecho final da viagem será nesta terça, véspera da partida. O São Paulo encara o compromisso como uma decisão, pois ainda não ganhou na fase de grupos da competição. O time perdeu para o The Strongest e empatou com o River Plate.

Fora Michel Bastos, outro desfalque será Calleri. O argentino levou o terceiro cartão amarelo e deve dar lugar a Alan Kardec. A provável formação titular do São Paulo deve ter: Denis; Bruno, Lugano, Maicon e Mena; Thiago Mendes e Hudson; Centurion, Ganso e Carlinhos, Alan Kardec.