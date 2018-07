Michel Bastos sente dores e é dúvida no São Paulo para clássico

O meia Michel Bastos, do São Paulo, virou dúvida para o clássico de domingo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. O jogador deixou o treino desta quinta-feira, no CT da Barra Funda, reclamando de dores no músculo posterior da coxa direita. Ele saiu mais cedo da atividade e pode ser baixa no time do técnico Juan Carlos Osorio.

O treinador colombiano fechou a primeira hora de trabalho e os jornalistas só puderam acompanhar a parte final: uma atividade tática em campo reduzido. Pelo segundo dia seguido, o goleiro Rogério Ceni treinou normalmente e demonstrou estar recuperado de um estiramento na coxa direita. O capitão deve ser escalado como titular no domingo.

Já outro titular absoluto da equipe, Michel Bastos virou dúvida. Ao deixar o treino mais cedo, o meia seguiu para os vestiários, sem participar dos minutos finais do trabalho. Osorio terá mais dois dias para definir a equipe e verificar a situação de Michel, que é um dos destaques da equipe no ano pelas assistências e também pela versatilidade em campo.

Para finalizar a preparação para o clássico, o São Paulo vai treinar na sexta-feira e no sábado. As atividades serão secretas. A tendência é que Osorio escale a equipe pela primeira vez com três zagueiros, como tem treinado nos últimos dias.