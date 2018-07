Michel Bastos desfalca São Paulo contra Mogi Mirim na terça-feira

O São Paulo confirmou neste domingo que o meia Michel Bastos sofreu um estiramento na coxa direita e irá desfalcar o time na próxima partida do Campeonato Paulista, contra o Mogi Mirim, na terça-feira, no Pacaembu.

No último sábado, Michel Bastos foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra a Ponte Preta. O jogador deixou o gramado do Estádio Moisés Lucarelli com dores e, neste domingo, foi constatada a lesão.

O clube não divulgou o tempo estimado de recuperação do estiramento, mas o atleta já foi encaminhado para o Reffis, onde começou a realizar exercícios fisioterápicos. Em 2016, o jogador vem sofrendo com as críticas da torcida, embora tenha o prestigio do técnico Edgardo Bauza, que o escalou em oito dos nove jogos da temporada.

Para o lugar Michel Bastos, Bauza pode escalar Carlinhos, que já foi o substituto contra a Ponte Preta. Caso queira mudar o estilo de jogo, o treinador tem como opções Centurión, Daniel, Rogério, Kelvin, Wesley e Wilder.

Pressionado pela torcida após a derrota para a Ponte Preta, o São Paulo recebe o Mogi Mirim na próxima terça no estádio do Pacaembu, às 20h30, em partida adiada da terceira rodada do Campeonato Paulista.