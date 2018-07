Michel Bastos supera dores e comemora vitória do São Paulo

Michel Bastos comemorou duplamente a vitória do São Paulo sobre o Atlético-MG por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio do Morumbi. O jogador, até momentos antes da bola rolar, era dúvida para o jogo por causa de um edema na coxa direita, iniciou no banco de reservas, entrou e fez o gol da vitória que deixou o time paulista na frente por uma vaga para a semifinal da Copa Libertadores.

"Dedico ao pessoal que me ajudou na recuperação. Até ontem (terça-feira), eu não sabia se estaria aqui. Mas eu sabia que ia ter 60 mil são-paulinos aqui me ajudando e eu não podia ficar fora. Ficar fora de um jogo desse é algo dolorido. Me internei no CT, não me recuperei 100%, mas consegui ajudar", comemorou o meia, que desviou de cabeça uma cobrança de falta batida por Wesley.

O capitão Hudson comemorou a vantagem de poder jogar pelo empate na quarta-feira que vem, no Independência. "A gente sabia que seria um jogo difícil. O Atlético dificultou bastante, mas foi na base da vontade e da superação. Talvez não tenha sido a nossa melhor partida, mas conseguimos uma pequena vantagem", disse o volante.

"Temos que comemorar, porque o São Paulo foi determinado. Já fizemos partidas melhores, mas jogamos contra uma equipe muito boa e que não nos deu muita oportunidade de gol", ressaltou Michel Bastos.

Com o resultado, o São Paulo joga por um empate para se classificar. Em caso de derrota por 1 a 0, a decisão vai para os pênaltis. Se o time paulista perder por 2 a 1 estará classificado por marcar gol fora de casa.