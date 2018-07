Michel Bastos tem edema e vira dúvida no São Paulo na Libertadores

Michel, que fez gol nos dois duelos contra o Toluca pelas oitavas de final da Libertadores e havia feito as pazes com a torcida, já começou o tratamento com os fisioterapeutas. De acordo com o São Paulo, ele vai ser avaliado diariamente até o confronto na próxima quarta para saber se terá condições de jogo.

Ainda de acordo com o clube, o meia fará trabalhos de recuperação sempre em dois períodos (manhã e tarde) até ficar novamente à disposição do técnico Edgardo Bauza. O jogo de ida contra o Atlético-MG é já na próxima quarta-feira, com a volta, em Belo Horizonte, uma semana depois.

Michel Bastos, autor do único gol tricolor na derrota por 3 a 1 no México, sofreu a lesão exatamente neste lance, aos cinco minutos do segundo tempo, quando avançou pela esquerda, finalizou cruzado e balançou a rede de Talavera. Ele mal comemorou, já sentindo a lesão. Ficou um pouco no gramado e logo teve que ser substituído pelo argentino Centuriuón.

O problema para Bauza é que o argentino cuspiu em um rival e foi expulso, tornando-se desfalque para o próximo jogo e, possivelmente, para todo o restante da Libertadores. O treinador conta com Wilder e Alan Kardec para o ataque, mas pode optar pelo retorno de

Rogério ou Carlinhos. Os dois foram liberados pelo departamento médico, voltaram a treinar nesta sexta, e vivem a expectativa de reforçar o time.