Michel Bastos treina normalmente e reforça São Paulo no clássico

Principal jogador do São Paulo no primeiro semestre, Michel Bastos está confirmado na equipe que vai enfrentar o Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque. O meia participou normalmente do treino deste sábado e foi relacionado pelo técnico Juan Carlos Osorio para o clássico da nona rodada do Brasileirão.

Michel chegou dar um susto e deixar o treino da tarde de quinta-feira com dores no músculo posterior da coxa direita, mas depois participou normalmente dos dois treinos que antecedem ao clássico. Após participar de jogos promocionais com torcedores, sexta à noite, no Morumbi, Rogério Ceni também treinou no CT e vai para o jogo.

De acordo com a assessoria de imprensa do São Paulo, a atividade nesta manhã na Barra Funda foi intensa. "Osorio ensaiou jogadas, trabalhou tabelas, posicionou a defesa, adaptou sistemas de jogo e criou situações que acontecem com frequência numa partida de futebol", relatou o clube.

A equipe titular não foi confirmada, mas deve ser formada por: Rogério Ceni; Bruno, Dória, Rafael Toloi e Carlinhos; Souza, Hudson, Thiago Mendes, Paulo Henrique Ganso e Michel Bastos; Luis Fabiano.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS PELO SÃO PAULO:

GOLEIROS - Rogério Ceni e Renan Ribeiro;

LATERAIS - Bruno, Auro, Carlinhos e Matheus Reis;

ZAGUEIROS - Toloi, Doria e Edson Silva;

MEIAS - Hudson, Souza, Wesley, Thiago Mendes, Ganso e Michel Bastos;

ATACANTES - Pato, Luis Fabiano, Cafu e Centurión.