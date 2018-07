Michel Bastos vira favorito para assumir a vaga de Pato Muricy Ramalho não quis definir quem será o substituto de Alexandre Pato contra o Corinthians, no domingo, mas ao menos no discurso Michel Bastos parece levar vantagem sobre Luis Fabiano. O treinador não quis confirmar quem jogará no lugar do camisa 11, que não poderá entrar em campo por causa de uma cláusula no contrato de empréstimo que o impede de enfrentar o time alvinegro.