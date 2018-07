Michel Bastos volta a correr e prepara retorno ao São Paulo

O meia Michel Bastos voltou a correr nesta segunda-feira no treino do São Paulo e se aproxima de um retorno ao time após mais de duas semanas lesionado. O jogador sentiu dores na coxa esquerda no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, esteve fora das duas partidas seguintes e somente agora avança na recuperação para voltar a atuar.

O desfalque de Michel Bastos é uma das poucas preocupações do técnico Doriva para a estreia no comando do time, nesta quarta-feira, contra o Fluminense, pelo Brasileirão. A outra baixa é o lateral-esquerdo Carlinhos, com lesão na panturrilha esquerda. Fora a dupla, todo o elenco está à disposição, incluindo Alan Kardec, que depois de seis meses em recuperação de uma cirurgia no joelho direito, deve ser relacionado para a partida no Maracanã.

Michel Bastos deve retornar contra o Santos, no dia 21 de outubro, na primeira partida das semifinais da Copa do Brasil. O jogo de ida será no Morumbi e a volta está marcada para a semana seguinte, na Vila Belmiro.

Doriva comandou um treino coletivo na manhã desta segunda-feira, com ênfase na compactação das linhas de jogadores e nos avanços pelos lados do campo. O técnico repetiu a formação titular que tem utilizado desde quinta-feira e deve mandar a campo o São Paulo para o jogo no Maracanã com: Rogério Ceni; Bruno, Breno, Luiz Eduardo e Matheus Reis; Thiago Mendes, Hudson e Ganso; Rogério, Alexandre Pato e Luis Fabiano. Os reservas iniciaram a atividade com: Dênis; Auro, Lyanco, Edson Silva e Reinaldo; João Schmidt, Wesley e Daniel; Centurión, Wilder e Alan Kardec.

Outras possíveis mudanças na formação titular podem ser as voltas dos zagueiros Lucão e Rodrigo Caio. A dupla está em Manaus para amistosos da seleção olímpica, que na noite desta segunda-feira encara o Haiti, na Arena Amazônia.