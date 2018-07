Michel Bastos volta a ser relacionado pelo São Paulo e pode enfrentar Atlético-PR

Após ficar fora do time por três jogos, Michel Bastos voltou a figurar em uma lista de relacionados do São Paulo. Neste sábado, o meia foi incluído entre os atletas que estarão à disposição do técnico Ricardo Gomes na partida diante do Atlético-PR, às 16 horas deste domingo, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro.

Michel Bastos não entra em campo desde o empate por 0 a 0 com o Coritiba, em 28 de agosto. Um dia antes, o atleta - assim como o volante Wesley e o lateral-esquerdo Carlinhos - havia sido agredido por torcedores organizados que invadiram o CT da Barra Funda.

Preterido por Ricardo Gomes por conta da pressão psicológica que passou, o meia chegou a pensar na possibilidade de deixar o clube. No entanto, ele decidiu permanecer na equipe após uma reunião com o treinador e o novo diretor de futebol do São Paulo, Marco Aurélio Cunha.

O São Paulo tenta reerguer o moral de Michel Bastos, assim como fez com Wesley, que foi bancado pela comissão técnica no time titular e marcou o gol da vitória sobre o Cruzeiro na última quinta-feira.

Apesar da atual sequência de duas vitórias, o próximo desafio do São Paulo será difícil, pois o time nunca bateu o Atlético-PR na Arena da Baixada desde a reformulação do estádio em 1999.

Confira a lista dos 22 relacionados do São Paulo para enfrentar o Atlético-PR:

Goleiros: Denis e Léo;

Zagueiros: Lugano, Maicon, Rodrigo Caio e Lyanco;

Laterais: Buffarini, Mena, Bruno e Carlinhos;

Volantes: Hudson, Thiago Mendes, Wesley e João Schmidt;

Meias: Cueva, Michel Bastos e Daniel;

Atacantes: Chavez, Kelvin, Gilberto, Robson e David Neres.