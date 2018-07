Michel Bastos volta a treinar e deverá enfrentar o Cruzeiro

O meia Michel Bastos, do São Paulo, voltou a treinar nesta sexta-feira e avançou na recuperação da dengue. O jogador participou do trabalho de aquecimento junto com o elenco e pela programação da comissão técnica, deve treinar durante um tempo maior neste sábado. Para segunda-feira, a previsão é a de que ele já esteja pronto para atuar normalmente e possa ser escalado contra o Cruzeiro, na quarta, no Mineirão, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Nesta sexta-feira, Michel Bastos fez uma atividade física leve no começo do treinamento e logo depois se retirou. Ao deixar o gramado, o meia afirmou que se sente bem e ainda brincou com os jornalistas ao dizer que o retorno dele ao time só depende do técnico Milton Cruz. Na última quarta, o líder em assistências do São Paulo na temporada virou desfalque e deu lugar ao argentino Centurión, que marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Morumbi, na última quarta-feira.

Segundo o clube, a dengue de Michel Bastos é mais leve do que a comum à maioria dos afetados pela doença e inclusive não tem causado febre. O jogador foi ao Morumbi na quarta-feira para acompanhar o elenco e até chegou a subir ao gramado para presenciar o trabalho de aquecimento. Nos últimos dias o meia tem ido ao CT da Barra Funda, já que o departamento médico descartou a necessidade de internação.

Para a estreia do Brasileirão, domingo, contra o Flamengo, o jogador deve novamente ser substituído por Centurión. O argentino está em alta com a torcida pela atuação contra o Cruzeiro e tem chance de começar no time titular na partida, que será neste domingo, às 16 horas, no Morumbi.