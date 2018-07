Michel Bastos volta, festeja recuperação e pode substituir Thiago Mendes no Sul

Depois de passar os últimos dois jogos afastado do time do São Paulo, fazendo reforço muscular, o meia Michel Bastos treinou durante boa parte desta semana e pode ficar com a vaga de Thiago Mendes, suspenso para enfrentar o Internacional, domingo, às 16 horas, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

Em entrevista concedida nesta sexta-feira, Michel Bastos comentou sobre o período em que ficou entregue à preparação física. E garantiu que se recuperou plenamente - assim, está pronto para atuar.

"Não senti nada de lesão agora, mas no começo da temporada cheguei a ter três ou quatro lesões, e devido à Libertadores não tive tempo de me recuperar", explicou. "Nos jogos anteriores eu não estava tão bem fisicamente, e aí eu e a comissão técnica decidimos ter essa programação diferente. Precisava de um reforço muscular para ganhar mais massa e ter uma sequência maior."

Embora tenha confirmado que está pronto, Michel Bastos não deu pistas se será o substituto de Thiago Mendes. Ainda assim, essa é a opção mais provável de Ricardo Gomes. "Estou à disposição, mas a gente sabe que quem decide é o treinador. Ele optou a fechar os treinamentos, então não posso falar se jogo ou não, mas vou estar em Porto Alegre, pode ter certeza."

O jogador enalteceu ainda o novo técnico e garantiu que o grupo aprovou o início de trabalho do comandante. "O São Paulo buscou um técnico qualificado e que pode trazer coisas positivas para o grupo. Vai ser o primeiro jogo agora e a semana de treinamentos foi muito boa, o grupo acatou a forma que ele trabalha, com muitas situações de jogo. Espero que a gente possa levar tudo isso que treinamos nesses dias para o jogo", finalizou.