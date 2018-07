Michel Dussuyer é confirmado como novo técnico da Costa do Marfim

Dussuyer, de 56 anos, assinou contrato com validade de dois anos, com opção de renovar por mais dois. Será a segunda vez que ele trabalhará pela Costa do Marfim. Em 2006, ele foi assistente de Henri Michel, quando a equipe terminou como vice-campeão da Copa Africana ao perder a final para o Egito.

No currículo, o francês tem três passagens como treinador de Guiné. Na última delas, entre 2014 e 2015, levou a seleção às quartas de final da competição continental. Dussuyer também já comandou o Cannes, equipe amadora da França, e a seleção do Benin.

Seu objetivo inicial será formar a equipe para a Copa Africana de Nações de 2017, no Gabão. A estreia será contra Serra Leoa. Para comandar a seleção da Costa do Mafim, o treinador ganhou a preferência da federação do país, que chegou a afirmar que haviam outros quatro candidatos para o cargo: Henry Kasperczak, Patrice Neveu, Paolo Duarte e Frederic Antonetti.