Michel é dúvida, e lateral direita vira problema ao Corinthians

O técnico Fábio Carille pode ter de improvisar na lateral direita do Corinthians para o clássico contra o Santos, na quarta-feira, na Vila Belmiro. O treinador já não conta com Fagner, que está com a seleção brasileira, e teve de substituir Michel Macedo durante o jogo diante do Cruzeiro.

Michel sentiu dores na coxa esquerda ainda no primeiro da partida do último sábado. Ele será avaliado pelo departamento médico corintiano nesta segunda-feira e é dúvida para o clássico.

Caso Michel não tenha condições, Bruno Méndez surge como favorito para ocupar a vaga. O zagueiro uruguaio foi o escolhido por Carille para entrar durante a partida contra o Cruzeiro.

Outra opção para Carille é o volante Gabriel, que atuou como lateral-direito em algumas partidas no ano passado. O meia Ramiro corre por fora na disputa pelo setor.

O Corinthians volta a treinar na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava. O clássico contra o Santos será na quarta, às 21h30, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Brasileirão. Será o último jogo do campeonato antes da parada para a Copa América.