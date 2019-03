Michel e Marinho treinam, mas Renato faz mistério para o Gre-Nal

O técnico Renato Gaúcho optou pelo mistério e escondeu a escalação do Grêmio para o confronto diante do Internacional. No treino desta sexta-feira, o comandante tricolor impediu a entrada da imprensa no CT Presidente Luiz Carvalho, a dois dias do confronto que será realizado na Arena, pela penúltima rodada do Campeonato Gaúcho.

Renato comandou um trabalho técnico de três toques na bola por jogador. Quando a atividade foi aberta, o elenco estava dividido em dois times de 13 atletas, sem indicação de titulares e reservas. As únicas ausências foram os laterais-direitos Léo Moura e Galhardo.

Apesar do mistério, a própria assessoria do Grêmio confirmou que Michel e Marinho, que deixaram o campo diante do Libertad com cãibras, treinaram normalmente e devem estar à disposição, assim como o meia Alisson, que se recuperou de lesão.

Resta saber se Renato manterá a escalação considerada titular ou realizará alterações, como tem sido pedido por parte da torcida, especialmente após a derrota de terça para o Libertad. Entre os mais criticados estão Michel, Luan e Marinho, que podem dar lugar a Matheus Henrique, Jean Pyerre e Montoya.

Ao menos para o clássico, no entanto, a tendência é que Renato mantenha o time que vem utilizando na temporada e escale o Grêmio com: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Maicon, Marinho, Luan e Everton; Felipe Vizeu.