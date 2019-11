Michel e Rômulo ficam fora de treino e viram dúvidas no Grêmio

Sem descanso, o Grêmio voltou aos trabalhos nesta sexta-feira, menos de 24 horas após vencer o CSA por 2 a 1, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. E o técnico Renato Gaúcho recebeu duas más notícias. Os volantes Michel e Rômulo ficaram de fora da atividade em razão de problemas físicos.

A dupla fez apenas o trabalho físico básica nesta tarde. Michel já reclamava de dores no joelho esquerdo desde a quinta e Rômulo chegou a estar em campo durante 15 minutos no duelo contra o CSA. Os dois são importantes porque são as opções para o treinador para substituir Maicon, que levou o terceiro cartão amarelo na noite passada e é desfalque certo contra a Chapecoense, domingo, na Arena Condá.

Outra baixa garantida é a do lateral-esquerdo Cortez, também suspenso por conta do acúmulo de cartões. Juninho Capixaba deve ser o substituto do titular. Um provável time do Grêmio no domingo deve ter: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Juninho Capixaba; Matheus Henrique, Rômulo (Darlan), Alisson, Tardelli e Everton; Luciano.

Renato Gaúcho deve definir esta formação na manhã deste sábado, na última atividade de preparação para o confronto no oeste catarinense. Depois do almoço, a delegação gremista embarca para Chapecó.

RENOVAÇÃO

Antes do treino desta sexta, a diretoria do Grêmio oficializou a renovação do contrato do goleiro Phelipe Megiolaro, de apenas 20 anos. Ele é o reserva imediato de Paulo Victor. "Estou muito feliz por ter renovado com o Grêmio. É minha escola, foi onde tudo começou. Saí de casa com 13 anos e vim para cá. Estou muito orgulhoso, um clube de tanta grandeza", comemorou.