Michel Macedo culpa antigo empresário por demora no acerto com Corinthians

O lateral-direito Michel Macedo, de 28 anos, foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira no Corinthians. O jogador já havia assinado contrato no último dia 8, mas como a data para inscrição no Campeonato Brasileiro havia chegado ao fim, não houve pressa para que concedesse a primeira entrevista coletiva.

O novo reforço poderá estrear somente no Campeonato Paulista do próximo ano. Ele já vinha treinando com o elenco e vem readquirindo ritmo, pois estava sem clube desde julho, quando terminou seu contrato com o Las Palmas, da Espanha.

O jogador explicou a demora no acerto. "Foi um problema de empresário, eu já tinha aceitado tudo, mas eu trabalhava com uma empresa inglesa, Stellar Group, eles decidiram que era melhor esperar”, disse. “Desde o princípio estava esperando fechar. O maior problema foi esse. Agora estou me adaptando ao Brasil, treinando com meus companheiros, o que foi muito bom”, prosseguiu.

Michel Macedo deixou o Flamengo ainda nas categorias de base e começou profissionalmente no Almería, da Espanha, em 2008. Quatro anos mais tarde chegou a ser emprestado para o Atlético-MG, mas não teve muitas oportunidades. Em duas temporadas no clube mineiro, participou de apenas 23 jogos. Em 2016 foi contratado pelo Las Palmas, onde permaneceu até o final da última temporada.

O futebol europeu ele disse que serviu para evoluir defensivamente. "Lá fora os treinadores gostam que os laterais subam só quando podem e defendam mais. No Brasil, são mais ofensivos e às vezes deixam a desejar na marcação. Lá fora, aprendi que o primeiro é marcar. Minha melhor característica é jogar para frente, sou ofensivo."

No Corinthians, ele assinou contrato com validade até dezembro de 2021 e chega para ser reserva de Fagner, que neste ano não contou com um substituto da posição. Os volantes Mantuan e Gabriel chegaram a ser improvisados no setor.

"O Fagner é um excelente jogador e não é à toa que está na seleção. Vim para buscar meu espaço, com humildade. Vou dar o melhor nos treinos para estar bem quando houver uma oportunidade. Mas vai ser uma disputa complicada", encerrou.

Michel Macedo é o segundo reforçado oficializado pelo Corinthians para a próxima temporada. Na terça-feira, o clube apresentou o atacante Gustavo Silva, que no Coritiba, seu ex-clube, era conhecido como Gustavo Mosquito.