Michel Macedo terá primeira sequência no Corinthians após convocação de Fagner

A convocação de Fagner para a seleção brasileira abre espaço para o lateral-direito Michel Macedo ganhar sequência no time titular do Corinthians. O jogador deverá seguir na equipe nos próximos três jogos.

Michel Macedo começou em campo no domingo contra o Oeste porque Fagner estava suspenso. Agora, enfrentará o Ituano na quarta-feira, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista e também deverá atuar nos dois jogos das quartas de final da competição, contra a Ferroviária.

Fagner foi chamado por Tite para substituir Daniel Alves, do Paris Saint-Germain, cortado por causa de uma lesão no joelho esquerdo. A seleção brasileira enfrenta o Panamá neste sábado, na Cidade do Porto, em Portugal, e depois encara a República Checa, na terça seguinte, em Praga.

O Corinthians disputará as quartas de final no domingo e no dia 27, uma quarta-feira, dia seguinte ao amistoso da seleção brasileira. Na teoria, Fagner já deverá estar com o elenco alvinegro, mas por causa da viagem e do cansaço, é provável que seja poupado.

Michel Macedo foi contratado pelo Corinthians em outubro junto ao Las Palmas. Como já havia se encerrado a inscrição para o Campeonato Brasileiro, o jogador trabalhou sob o comando de Jair Ventura, mas só foi estrear com a camisa alvinegra neste ano, com Fábio Carille.

No total, fez três partidas. Ele participou do amistoso com o Santos, em janeiro (1 a 1). Depois participou da vitória sobre o Botafogo por 1 a 0 e agora enfrentou o Oeste (1 a 0) na rodada passada.