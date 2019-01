Michel mira sequência no Grêmio, mas diz que prefere jogar como volante

O ano de 2018 não foi bom para Michel no Grêmio por causa do excesso de lesões na coxa e no tornozelo. Na nova temporada, o plano do volante, de 28 anos, é acumular uma "boa sequência de jogos". "Espero jogar sempre", disse o atleta, que deu um aviso para o técnico Renato Gaúcho, após o treinamento desta quinta-feira.

"Estou à disposição para ajudar sempre que o Renato precisar, mas estou concentrado para atuar como volante", afirmou Michel, que atuou na zaga na atividade, função que também exerceu na rodada final do Campeonato Brasileiro de 2018, quando Pedro Geromel estava suspenso, atuando ao lado de Kannemann.

Segundo Michel, o Grêmio se reforçou bem, após as saídas de Marcelo Grohe e Ramiro, e vai ter totais condições para brigar por todos os títulos das competições que disputar no ano, o que incluiu as chegadas de dois jogadores para a posição dele, casos de Rômulo e Walter Montoya - o clube também contratou o goleiro Julio Cesar. "O Grêmio precisa pensar passo a passo. Primeiro vai ser o Gauchão, mas pode ter certeza de que o ano será vitorioso", disse.

O jogador aposta que a pré-temporada será importante para o grupo se preparar com totais condições de enfrentar a maratona de compromissos pela qual o time será submetido durante o ano. "Um bom preparo físico é muito essencial para suportar jogo em cima de jogo", comentou, esperando se destacar nesse período para conquistar a titular.

O Grêmio estreia no Campeonato Gaúcho em 20 de janeiro, contra o Novo Hamburgo, fora de casa.