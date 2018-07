Michel Platini aposta: 'Brasil será campeão de novo'

Dois dos principais craques da história do futebol, Michel Platini e Franz Beckenbauer, apostam no Brasil e particularmente em Dunga para a conquista da Copa 2010. Em declarações ao Estado, eles dizem que as seleções europeias não serão páreo para os atuais pentacampeões.

"Podem acreditar: o Brasil sairá da Copa como campeão, de novo", diz Platini, presidente da Uefa. "Dunga e Jorginho conseguiram formar um time eficiente e que joga bem", completou Beckenbauer.

