Michel Platini minimiza conflito com COI por Copa de 2022

O presidente da Uefa, Michel Platini, disse nesta quarta-feira que o mundo do futebol não se importa de realizar a Copa do Mundo de 2022, no Catar, nos meses de janeiro e fevereiro, para fugir do verão asiático. Segundo principal dirigente do futebol mundial e líder dos poderosos clubes europeus, o francês deixou claro que seu continente não vê problemas em um Mundial concomitante com os Jogos Olímpicos de Inverno.

Membro do Comitê Olímpico Internacional (COI), a Fifa prometeu ao órgão que não irá realizar a Copa do Mundo no mesmo período que os Jogos de Inverno, cuja sede ainda não foi escolhida - há um imbróglio, mas só Pequim (China) e Almaty (Casaquistão) estão formalmente na disputa.

"Isso é a Fifa. Eles não querem entrar em conflito com o Comitê Olímpico, mas o resto do mundo quer achar a melhor solução para o futebol", disse Platini, em evento com jornalistas, em Londres. O dirigente também deixou claro que, pela Uefa, não há qualquer problema em adiar para junho as semifinais e finais da Liga dos Campeões, que normalmente acontecem entre abril e maio.

Na proposta dos europeus, a Copa aconteceria entre janeiro e fevereiro, durante uma pausa nos campeonatos nacionais e continentais. A Liga dos Campeões seria retomada para suas duas fases finais, como costuma acontecer com a Copa Libertadores. A Fifa estuda também a possibilidade de jogar a Copa entre novembro e dezembro de 2022.