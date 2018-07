Michel Platini se rende ao talento do atacante Neymar

GENEBRA - O ex-craque Michel Platini rasga elogios a Neymar e diz estar certo de que o atacante da seleção e do Barcelona vai "triunfar" na Europa. Mas pediu também que um tempo seja dado ao jogador para que ele possa se adaptar plenamente ao futebol europeu.

"Todos os grandes jogadores brasileiros que chegaram à Europa se deram muito bem", disse Platini ao Estado. O ex-número 10 da seleção francesa lembrou que esse foi o caso de Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Romário.

"No caso do Brasil, e eu diria também no caso argentino, os grandes jogadores nesses campeonatos conseguem também ser grandes jogadores na Europa", insistiu. "Neymar parece que segue esse caminho para triunfar", declarou.

Platini sugeriu porém que as cobranças não sejam imediatas. Ele afirma que Neymar precisa de tempo para se adaptar plenamente e, só então, ser decisivo nas partidas. "Não se pode ter pressa", disse. O francês chegou a fazer uma comparação entre sua carreira e a do brasileiro.

"Quando eu era jovem, havia gente que dizia que eu era bom, mas que não tinha certeza se vingaria como um grande jogador", contou. "Naquela época, lembro-me bem dos jogadores mais experientes que declaravam publicamente: só vamos saber se ele será um grande jogador ao final de sua carreira. É nesse momento que temos de julgar um jogador", afirmou. Platini acabou ganhando três vezes a Bola de Ouro e inúmeros títulos, inclusive o europeu pela França.

Quem também não poupa elogios à rápida adaptação de Neymar é o presidente do Barcelona, Sandro Rosell. "Você viu como ele (Neymar) está jogando?", disse ao Estado, durante sua passagem por Genebra nesta semana.

Rosell ainda acha que será desnecessário qualquer trabalho para fortalecer o jogador para que possa atuar na Europa. "Eu o vejo muito bem como está", declarou. Ao chegar ao Barça, Neymar foi recebido com dúvidas sobre a necessidade de aumento de sua massa muscular.