Michel, Rômulo e Cortez ficam fora de treino do Grêmio, mas Luan participa

O treino desta quinta-feira do Grêmio, no CT Luiz Carvalho, aumentou o mistério sobre a escalação do time para o duelo de sábado com o Fortaleza, em Caxias do Sul, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, os volantes Michel e Rômulo ficaram de fora da atividade, assim como o lateral Cortez. Mas a atividade teve mais uma vez a participação do atacante Luan.

O técnico Renato Gaúcho optou por só abrir os minutos finais da atividade à imprensa. E Michel e Rômulo não participaram do trabalho tático, aumentando a dúvida sobre a chance de aproveitamento deles no fim de semana. Outro ausente foi Cortez, que está em recuperação de lesão e só correu em volta do gramado.

A situação de Cortez até preocupa mais, pois Juninho Capixaba está suspenso. Assim, Renato pode adotar uma improvisação no setor, deslocando o lateral-direito Leonardo Gomes na função, o que rendeira uma oportunidade a Léo Moura na formação titular, ou mesmo o volante Darlan. Já Luan treinou sem restrições, o que aumenta a possibilidade de ser utilizado contra o Fortaleza.

No trabalho, Renato dividiu o elenco em três times de seis jogadores. Duas equipes se enfrentavam por vez, com o objetivo de chegar o mais rápido possível ao gol adversária. Para quem se defendia, a exigência era velocidade na recomposição e retomada da bola.

A atividade não teve a indicação de uma formação. Mas a tendência é que o Grêmio entre em campo no sábado com: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Rodriguez e Leonardo (Darlan); Maicon, Michel, Pepê (Diego Tardelli), Jean Pyerre (Luan) e Alisson; Felipe Vizeu.