Michel se diz '100%' e Grêmio terá time completo contra o Libertad

O técnico Renato Gaúcho poderá escalar o que tem de melhor no duelo diante do Libertad nesta terça-feira, na Arena, pela segunda rodada da Libertadores. Recuperado de lesão, o volante Michel garantiu estar "100%" e está confirmado no meio de campo do Grêmio para a partida.

"Estou 100% e recuperado da entorse. Não foi nada grave, volto preparado. No momento, confesso que sim, achei que seria bem pior pelo grau da torção, mas graças a deus estava protegido, com botinha e o trabalho preventivo que a gente vem fazendo. Poderia ter sido pior", declarou nesta segunda-feira.

Michel ficou duas semanas afastado por causa de uma torção no tornozelo direito e desfalcou o Grêmio no empate por 1 a 1 diante do Rosario Central, na Argentina, na estreia da Libertadores. Recuperado, trabalhou normalmente ao lado dos companheiros no início da semana e ocupará o lugar de Rômulo diante do Libertad.

Esta não foi a única boa notícia para Renato, que terá à disposição na terça o atacante Diego Tardelli. Depois de estrear pelo clube no fim de semana, na vitória por 3 a 0 sobre o São José, pelo Campeonato Gaúcho, o jogador foi relacionado e pode fazer sua primeira partida pelo time tricolor na Libertadores.

Nesta segunda, o meia Alisson, que vive fase final de recuperação de lesão, treinou normalmente e também pode ficar à disposição, mas não será titular. Assim, Renato deve escalar o Grêmio com: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Maicon, Marinho, Luan e Everton; Felipe Vizeu.