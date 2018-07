Mick Jagger erra mais uma aposta e Itália é eliminada da Copa

Mick Jagger errou de novo - ou, se for levado em conta seu retrospecto, acertou mais uma vez! A fama de pé-frio do ídolo do rock se mantém viva mesmo após a eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo. É que o cantor cravou sua aposta: Itália será a campeã.

Durante um show dos Rolling Stones para 70 mil pessoas em Roma, neste domingo, ele apostou em vitória de 2 a 1 para a seleção comandada por Cesare Prandelli. "A Itália vencerá a Copa do Mundo, hein? Boa sorte na terça-feira.", disse diante da multidão.

A seleção, que também caiu no 'grupo da Morte', ao lado da zebra Costa Rica e do Uruguai, foi eliminada por esta última depois de perder por 1 a 0 a partida da classificação. A Azzurra só precisava de um empate para avançar para as oitavas de final.

Na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, Jagger foi presença cativa nos jogos da Inglaterra, que deixou o torneio nas oitavas de final. Passou a torcer, então, para os EUA e, depois, para o Brasil. No fim, a taça ficou nas mãos da Espanha.