Mídia internacional discorda de prêmio para Messi

Depois que a Argentina foi derrotada na final da Copa do Mundo para a Alemanha por 1 a 0 no Maracanã, a Fifa concedeu o prêmio de melhor jogador do Mundial para Lionel Messi. Uma premiação que não foi muito bem digerida por jogadores e muito menos pela imprensa estrangeira. Vários jornais europeus destacaram em seus portais que o ganho do camisa 10 não foi merecido. Nas redes sociais, o sempre polêmico Joey Barton disse que o troféu deveria ser entregue para o holandês Arjen Robben.

Durante a Copa do Mundo, Lionel Messi fez quatro gols e foi eleito o melhor jogador da partida quatro vezes, nas primeiras partidas da seleção portenha. Porém na partida contra Bélgica, Holanda e na decisão contra Alemanha, o astro do Barcelona "não foi decisivo, deixou a desejar e não conseguiu repetir o feito que Maradona fez em 1986", como mostra o jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Já o diário madrilenho As, lembra que o camisa 10 argentino não estava no site da Fifa como possível escolha para melhor jogador do Mundial. O jornal destaca que Kroos, Robben, Benzema, Thiago Silva e até Oscar estavam a frente do atacante.

Nas redes sociais a manifestação de torcedores e jogadores também foram de espanto. Para o polêmico jogador inglês, Joey Barton, que joga no Queens Park Rangers queria que o troféu fosse entregue para Arjen Robben: "Como é que Messi ganhou? Thomas Muller, James Rodríguez, Mascherano, Kroos, Hummels, Alexis Sanchez. Todos melhores que Messi neste torneio. Mas para mim o melhor foi Arjen Robben. Messi devia enviar-lhe o troféu pelo correio", disse o meio-campista em sua conta no Twitter.