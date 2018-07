Goleiro salva Liverpool contra Tottenham na estreia de Klopp

Titular da seleção de Bélgica nas últimas duas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo, o goleiro Mignolet salvou o Liverpool na estreia do técnico Jürgen Klopp no comando da equipe. Neste sábado, pela nona rodada do Campeonato Inglês, o belga fez três defesas de altíssimo nível e garantiu o empate em 0 a 0 com o Tottenham, fora de casa, em Londres.

A partida foi a primeira de Klopp em substituição a Brendan Rodgers, demitido no fim de semana passado. O alemão de 48 anos, que vinha de um excelente trabalho frente ao Borussia Dortmund, fez seu primeiro jogo como técnico de uma equipe estrangeira, o que gerou grande expectativa para o confronto.

Ele mexeu no time de deixou o Liverpool uma equipe mais ofensiva. O jogo acabou sendo equilibrado, com os dois times praticamente tendo estatísticas idênticas em chutes a gol e posse de bola. Mas a verdade é que o Tottenham teve chances muito mais claras e ficou mais próximo da vitória.

A primeira grande defesa de Mignolet foi aos 27 minutos do primeiro tempo, em lindo chute de trivela do camaronês N''jie. O goleiro não deixou que a bola fosse no ângulo. Aos 36, foi a vez de o atacante Harry Kane bater para a defesa do belga.

Na segunda etapa, foi novamente Kane, sensação da última temporada, quem parou em Mignolet, após boa trama ofensiva do Tottenham. Pelo lado do Liverpool a melhor chance foi no começo do jogo, com Origi, também belga, que acertou a trave num cabeceio.

Com o resultado, os dois times seguem em posições intermediárias na tabela. O Tottenham é o sétimo colocado, com 14 pontos, enquanto o Liverpool, com 13, aparece dois postos abaixo.