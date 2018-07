Miguel Ángel Portugal exalta classificação 'heróica' do Atlético-PR

CURITIBA - A noite da última quarta-feira vai demorar para sair da memória do torcedor do Atlético-PR. A equipe conseguiu a classificação para a fase de grupos da Libertadores em uma partida dramática diante do Sporting Cristal, em Curitiba, após confronto nos pênaltis. A vaga "heroica" foi muito celebrada pelo técnico da equipe, Miguel Ángel Portugal, que espera evolução com a vitória.

"Foi uma vitória heroica", resumiu. "Uma vitória desta maneira é muito importante para os jogadores, e foi uma partida em que tivemos mais oportunidades de fazer gol. Um jogo assim serve para que os atletas entendam o processo que estamos fazendo na construção do time. Os jogadores sabem que aqui é um coletivo, todos juntos, e que isso faz a diferença."

Depois de perder por 2 a 1 no Peru, o time paranaense devolveu o mesmo placar na última quarta graças ao gol de pênalti de Ederson, aos 52 minutos do segundo tempo. Na disputa das penalidades, o Sporting Cristal teve a chance de vencer em duas oportunidades, mas novamente o Atlético-PR ressurgiu, virou e venceu. Até para alguém experiente como o espanhol Miguel Ángel Portugal, o dia será lembrado para sempre.

"Vivi uma situação similar como jogador, quando estava no Real Madrid, mas lá o resultado não foi o esperado. Hoje (quarta-feira), foi muito positivo, estamos todos felizes e já começamos a pensar na próxima partida", comentou.

Herói da classificação, Ederson também comentou sobre a sensação após o fim da partida. "Foi o jogo mais emocionante da minha vida. Decidir uma partida aos 52 minutos e ter a chance de entrar na história do Atlético-PR é muito bom."