Mikel Arteta, técnico do Arsenal, é diagnosticado com covid-19 pela segunda vez

O treinador do Arsenal, o espanhol Mikel Arteta, testou positivo para a covid-19 e estará ausente do banco de reservas na partida contra o Manchester City, a primeira de 2022, neste sábado, no Emirates Stadium, em Londres, pela 21.ª rodada do Campeonato Inglês. Em um comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira, o clube londrino informou que o técnico já está em isolamento e desejou "tudo de bom" para o profissional em sua recuperação.

Esta não é a primeira vez que Mikel Arteta é diagnosticado pela doença. O treinador espanhol já havia testado positivo para a covid-19 na fase inicial da pandemia do novo coronavírus em território britânico, em março de 2020. O técnico foi um dos primeiros casos registrados no futebol inglês na ocasião.

A Premier League, empresa que organiza o Campeonato Inglês, anunciou nesta semana que até a última segunda-feira já haviam sido identificados 103 casos positivos de covid-19 entre os 20 clubes, um novo recorde, em resultados de testes feitos entre 20 e 26 de dezembro. Na semana anterior, 90 casos foram confirmados entre 12.345 exames realizados. O salto é ainda maior se comparados com as duas semanas anteriores, com 42 positivos entre 3.805 testes (6 a 12/12) e 12 positivos entre 3.154 exames (29/11 a 5/12).

Um dos times mais afetados é o Watford. Com tantos jogadores afastados por covid-19, com teste positivo ou por terem tido contato próximo a um infectado, o clube precisou buscar atletas na equipe sub-23 até para realizar os treinos do time principal durante a maior parte deste mês.

"A liga continua trabalhando com os clubes para manter as pessoas seguras, ajudando a mitigar os riscos da covid-19 em seus times. Também estamos em contato próximo com o governo, autoridades locais e grupos de torcedores, ao mesmo tempo em que prometemos nos adaptar rapidamente a quaisquer mudanças futuras nas orientações nacionais ou locais", registrou a direção da Premier League, em comunicado.