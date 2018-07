Milan acerta com atacante Antonio Cassano

De acordo com a imprensa italiana, Cassano acertou vínculo com o time milanês até 2014 e já poderia participar dos primeiros treinos no novo clube logo depois do Natal. O atacante está cumprindo suspensão na Sampdoria até o fim de janeiro como punição por ter discutido publicamente com o presidente Riccardo Garrone.

A chegada de Cassano ao Milan aumenta as especulações sobre uma eventual saída de Ronaldinho Gaúcho, cotado para voltar ao Brasil. O brasileiro tem propostas de Palmeiras, Grêmio e Flamengo, além do americano Los Angeles Galaxy, do inglês David Beckham.