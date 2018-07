Milan acerta com ganês Muntari por empréstimo

Os detalhes do acordo não foram divulgados, mas o jogador deve assinar com o Milan até o final da temporada, já que tem contrato com a Inter apenas até junho. Muntari não vinha sendo aproveitado no clube italiano. Na temporada 2010/2011 chegou a ser emprestado ao Sunderland.

O ganês chega ao Milan para suprir as ausências de outros meio-campistas, que estão machucados. Aquilani segue fora, com um problema no tornozelo esquerdo, enquanto Gattuso deve voltar nas próxima rodadas, após sofrer uma grave lesão no olho.

Aos 27 anos, Muntari chega ao seu terceiro clube italiano, depois de atuar por Udinese e Inter. O jogador, que também passou por Portsmouth e Sunderland, está com a seleção de Gana na disputa da Copa Africana de Nações.