Milan acerta compra de Boateng e retorno de Paloschi

A negociação para a compra do passe do volante alemão de origem ganesa envolveu ainda outros sete jogadores. O goleiro Amelia, que pertencia em copropriedade a Milan e Genoa, agora também é só do time de Milão. Os atacantes Zigoni e Paloschi seguem presos aos dois clubes, mas também atuarão pela equipe rubro-negra.

Emprestado ao Genoa, o meia serra-leonês Rodney Strasser também volta a Milão. O nigeriano Oduamadi, outro jogador em copropriedade, segue no Milan.

Já o Genoa vai receber o jovem meia Giacomo Beretta e o zagueiro Sokratis Papastathopoulos, que volta à equipe. Os dois também têm seus passes divididos entre os dois clubes italianos.