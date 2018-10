Lucas Paquetá é vendido para o Milan por R$ 150 milhões, diz site

Mais uma revelação do futebol brasileiro pode estar de partida do País. Lucas Paquetá está muito perto de deixar o Flamengo para fechar com o Milan, em um negócio de 35 milhões de euros mais bônus por desempenho (R$ 150 milhões). Faltam apenas exames médicos para a transferência ser confirmada, segundo o canal Rafla Mengo e o site Globoesporte.com. O jogador iria para a Itália apenas em janeiro, na abertura da janela internacional.

Ainda segundo a matéria, a equipe italiana venceu a corrida contra o Paris Saint-Germain, outro time interessado na contratação de Lucas Paquetá. A possibilidade de jogar com mais frequência foi decisiva para a escolha do jogador. Quem também ajudou no negócio foi Leonardo. O ex-jogador do Flamengo hoje atua como dirigente do Milan e conduziu as negociações.

Lucas Paquetá, de 21 anos, ganhou suas primeiras oportunidades no time principal do Flamengo ainda em 2016, após ser campeão da Copa São Paulo de Juniores. Mas foi com o colombiano Reinaldo Rueda que ele ganhou status de protagonista dentro do clube, jogando como centroavante nas finais da Copa do Brasil e Sul-Americana.

Mesmo em um elenco formado com jogadores renomados como Diego e Éverton Ribeiro, o jovem jogador virou o principal nome do Flamengo na atual temporada. As boas partidas até renderam convocações para a seleção brasileira nos amistosos contra Estados Unidos e El Salvador. Paquetá soma 88 partidas e 17 gols com a camisa do Flamengo.