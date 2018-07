Milan acerta contratação do atacante Cassano

O atacante italiano, suspenso pela Samp desde outubro após insultar verbalmente o presidente do clube, deve assinar formalmente com a equipe líder do campeonato nacional quando a janela de transferências for aberta, em janeiro.

O Milan não deu detalhes do acordo, mas segundo a mídia, Milan, Sampdoria e o jogador dividiram igualmente a cláusula de 5 milhões de euros para o Real Madrid, que tinha os direitos do atleta.

A equipe de Milão ganhou a necessidade de reforçar o ataque com as contusões de Filippo Inzaghi e Alexandre Pato.

Com a chegada do habilidoso atacante, aumentarão as especulações sobre uma possível saída de Ronaldinho, que tem ficado no banco de reservas. O brasileiro tem contrato até junho.

(Reportagem de Antonella Ciancio)