Milan acerta renovação por um ano com veterano goleiro Abbiati

MILÃO - Depois de uma péssima campanha no último Campeonato Italiano, o Milan já começa a pensar na próxima temporada. Com pouco dinheiro em caixa e sem grandes atrativos, até por ter ficado fora da Liga dos Campeões, o clube tenta manter seu elenco, e nesta quarta-feira acertou a renovação contratual do experiente goleiro Christian Abbiati.

O veterano, que completará 37 anos em julho, assinou novo vínculo por uma temporada, com validade até junho de 2015. Ele foi titular durante as campanhas que culminaram na queda nas oitavas de final da Liga dos Campeões e na oitava colocação do Campeonato Italiano.

Revelado pelo pequeno Monza, Abbiati ainda passou pelo Borgosesia antes de chegar ao Milan ainda em 1998. Com pouco espaço no clube em boa parte de sua trajetória, o goleiro chegou a ser emprestado para Juventus, Torino e Atlético de Madrid antes de voltar ao clube milanês em 2008.