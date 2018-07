Milan acerta salário com Tevez e manda oferta ao City

Segundo a imprensa europeia, o Manchester City estaria esperando receber 4 milhões de euros pelo empréstimo de Tevez no primeiro semestre de 2012, além de mais 20 milhões de euros ao final desse período para a compra definitiva. Mas, como o jogador está fora dos planos do clube inglês, a tendência é que o negócio com o Milan seja fechado.

Tevez está afastado do time do Manchester City desde o final de setembro, quando se recusou a entrar em campo durante o segundo tempo do jogo contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões da Europa, e irritou o técnico Roberto Mancini. Depois disso, o argentino foi suspenso e multado pelo clube. E, diante disso, resolveu abandonar os treinos.

Como Tevez não tinha mais clima e nem queria continuar no Manchester City, o Milan resolveu tentar a contratação. E chegou a um acordo com o jogador nesta terça-feira, conforme anunciou o vice-presidente do clube italiano, Adriano Galliani, após realizar uma reunião na Itália com o empresário do astro argentino, o iraniano Kia Joorabchian.

Galliani explicou que Tevez aceitou uma redução salarial para jogar no Milan. Pelo contrato que valeria até 2015, o argentino receberia 5 milhões de euros por temporada - no primeiro semestre de 2012, quando estará emprestado, seriam 2,5 milhões de euros -, sendo que seu salário no Manchester City chega a 8 milhões de euros por temporada.