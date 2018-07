Milan admite disputa com Paris Saint-Germain por Carlos Tevez

ROMA - O vice-presidente Adriano Galliani admitiu nesta sexta-feira que o Milan está enfrentando a concorrência do Paris Saint-Germain na tentativa de contratar o argentino Carlos Tevez na janela de transferências de janeiro de 2012.

"Nestes momentos, não somos pessimistas ou otimistas. Temos que ser realistas e esperar para ver como a situação se desenvolve", disse o dirigente do Milan, em entrevista ao jornal italiano Corriere dello Sport.

Segundo Galliani, o Milan tem a preferência do atacante. "Se chegarmos a um acordo com o Manchester City, não haveria problemas. Carlitos quer jogar no Milan", afirmou o vice-presidente que ainda espera uma resposta pela oferta enviada ao City na terça-feira.

O Milan quer um acordo de empréstimo para contar com Tevez na segunda metade da temporada 2011/2012. Caso o argentino corresponda às expectativas, o time italiano deverá fazer uma proposta para adquirir o argentino em definitivo.

Mas, de acordo com a imprensa inglesa, o City quer evitar empréstimos porque não tem mais planos para o atleta. O PSG, desta forma, seria o parceiro ideal para a negociação porque estaria disposto a desembolsar 30 milhões de euros pelo atacante. O time francês chamou a atenção no meio deste ano por conta dos altos investimentos, visando a temporada europeia.