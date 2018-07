Milan anuncia acerto com o zagueiro Bocchetti

O Milan segue buscando alternativas para sair da crise que atravessa, e reforçar o elenco parece ser uma das prioridades da diretoria. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a contratação por empréstimo do zagueiro Salvatore Bocchetti, de 28 anos, que estava no Spartak Moscou. O jogador assinou vínculo até 30 de junho, fim da atual temporada europeia.

Bocchetti estava na Rússia desde 2010, quando foi contratado pelo Rubin Kazan junto ao Genoa. Em 2012, chamou a atenção do Spartak, que o levou para Moscou. Revelado pelo Ascoli, o zagueiro também acumula passagens por times menores da Itália, como Virtus Lanciano e Frosinone.

O jogador atuou cinco partidas pela seleção italiana, o suficiente para ser convocado para a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Ele chega ao Milan em momento conturbado, uma vez que o clube é apenas o 11.º colocado no Campeonato Italiano, com 26 pontos em 20 rodadas.