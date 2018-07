Milan anuncia chegada do lateral Antonelli e do zagueiro Paletta

O Milan busca maneiras de sair da crise técnica que atravessa e a diretoria parece acreditar que a contratação de reforços é a melhor forma de reerguer a equipe. Nesta segunda-feira, último dia da janela para transferências na Europa, o clube anunciou dois novos jogadores: o lateral-esquerdo Luca Antonelli e o zagueiro Gabriel Paletta.

Antonelli tem 27 anos e assinou contrato com o Milan até 30 de junho de 2018. O jogador foi revelado nas divisões de base do próprio clube, mas, sem espaço, rodou por Bari, Parma e Genoa, onde estava atuando desde 2011.

Já Paletta é um jogador argentino naturalizado italiano, de 28 anos. Formado no Banfield, jogou no Liverpool e no Boca Juniors antes de ir para a Itália para atuar pelo Parma, em 2010. Com a camisa do Boca, enfrentou o Milan na decisão do Mundial de Clubes de 2007, vencido pelos milaneses.

Com os anúncios, chegou a quatro o número de reforços anunciados pelo Milan nos últimos dias. O clube já havia confirmado as chegadas do zagueiro Salvatore Bocchetti, do Spartak Moscou, por empréstimo até o meio do ano, e do atacante Mattia Destro, também por empréstimo até o fim da temporada.