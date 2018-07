Milan anuncia contratação de atacante croata da Fiorentina

O Milan e Nikola Kalinic venceram a queda de braço com a Fiorentina. Nesta terça-feira, o clube de Milão anunciou a contratação do atacante croata e explicou que a transação foi fechada como "um acordo de empréstimo de um ano com obrigação de compra". Além disso, o Milan explicou que Kalinic assinou um contrato por quatro temporadas, válido até 30 de junho de 2021.

O CEO do Milan, Marco Fassone, deu a entender que o clube encerrou as suas contratações nesta janela de transferências com o anúncio da chegada de Kalinic, ao time. "Com Nikola, nós completamos o time", disse Fassone.

O Milan, que foi comprado por um grupo chinês em abril, gastou mais de 200 milhões de euros (mais de R$ 744 milhões) para se reforçar com jogadores como Leonardo Bonucci, Andre Silva, Ricardo Rodriguez, Franck Kessie, Andrea Conti, Hakan Calhanoglu, Lucas Biglia e Mateo Musacchio.

"É o jogador que queríamos para completar o elenco porque ele tem experiência e qualidade", disse Fassone. "Nós sempre dissemos que queríamos ter um mistura de jogadores jovens e talentosos e experientes, para construir sobre uma base de jogadores experientes. Nós pegamos Bonucci, nós conseguimos Biglia, nós conseguimos Nikola, que completa o time".

O Milan estava em negociações com a Fiorentina há algumas semanas, sendo que a intenção inicial do clube de Florença não era negociar o jogador croata de 29 anos. Com o desejo de mudar de time, Kalinic deixou de se apresentar para treinamentos na semana passada.

"Eu tenho que dizer que esta foi uma história longa e difícil, mais de dois meses", disse Fassone. "Estamos aqui porque ele (Kalinic) queria muito fortemente se tornar um Rossonero. Ele tem um amor interminável e histórico pela nossa camisa e foi o que nos permitiu desbloquear essa longa negociação que tivemos com a Fiorentina".

Kalinic, que jogou na Inglaterra pelo Blackburn, se transferiu para a Itália em 2015 e marcou 33 gols em 83 partidas pela Fiorentina. Agora ele vai usar camisa 7, número utilizado por um dos melhores atacantes da história recente do Milan, Andriy Shevchenko.

Os detalhes financeiros da transação não foram revelados, mas as informações da imprensa italiana são de que o clube vai desembolsar 25 milhões de euros (R$ 93 milhões).

O Milan, que venceu pela última vez o Campeonato Italiano em 2011, abriu sua campanha na competição com o triunfo por 3 a 0 sobre o Crotone no último domingo. Na quinta-feira, havia derrotado o Shkendija por 6 a 0 pelos playoffs da Liga Europa.