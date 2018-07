Milan anuncia contratação do goleiro Michael Agazzi

MILÃO - O Milan anunciou oficialmente nesta quinta-feira que acertou a contratação do goleiro Michael Agazzi. O jogador, que chegou sem custo ao clube de Milão, assinou contrato para defender o time comandado pelo holandês Clarence Seedorf até 30 de junho de 2017.

Agazzi, de 29 anos, fechou a sua ida para o Milan depois de ter se recusado a renovar seu compromisso de quatro anos com o Cagliari no início desta temporada do futebol europeu. Com isso, ele acabou se transferindo para o Chievo, time que ele defendeu em 14 partidas e ajudou a salvar do rebaixamento no Campeonato Italiano.

A contratação de Agazzi acontece um dia depois de o Milan também ter anunciado a prorrogação do contrato do goleiro Christian Abbiati por mais um ano. O veterano jogador, que completará 37 anos em julho, selou o novo compromisso após a equipe ter amargado uma temporada no qual não conquistou nenhum título e ainda terminou o Campeonato Italiano na oitava posição, consequentemente sem conseguir garantir vaga em nenhuma competição europeia de destaque.