Milan anuncia que Donnarumma não renovará contrato com o clube

Considerado o goleiro mais promissor do futebol mundial, Gianluigi Donnarumma não permanecerá no Milan após a temporada 2017/2018. Nesta quinta-feira, o clube anunciou que o jovem jogador de 18 anos, já titular da equipe, não aceitou renovar seu contrato, com prazo justamente até o meio do ano que vem.

A diretoria do Milan não divulgou maiores detalhes, apenas informou que Donnarumma "decidiu encerrar sua relação com o clube em 30 de junho de 2018". A confirmação da opção do goleiro veio nesta quinta-feira, depois de uma reunião dos cartolas italianos com o empresário do jogador, Mino Raiola.

"A decisão de Donnaruma nos decepciona, mas seguimos adiante, o Milan segue em frente. Esperávamos que ele fosse um pilar sobre o qual construir nosso Milan", declarou o CEO do clube, Marco Fassone. "O diretor esportivo (Massimiliano) Mirabelli, há uns 10 dias, o propôs uma renovação por um valor importante para nós, mas o garoto preferiu não aceitar e comunicar que encerrará sua experiência no Milan em 30 de junho de 2018."

Nem Milan nem Donnarumma explicaram os motivos da recusa, mas de acordo com a imprensa europeia, a questão não foi apenas financeira. O goleiro teria pedido para o clube incluir em seu novo contrato uma cláusula que o permitisse deixar a equipe em caso de não classificação para a Liga dos Campeões, o que teria irritado os dirigentes milaneses.

O Milan agora tem uma decisão importante a tomar. O clube pode usufruir do talento de Donnarumma até o fim da próxima temporada, mas aí, o jogador estaria livre para assinar com outro time de graça. Por isso, há a possibilidade de os italianos o negociarem já nesta janela para transferências.

O fato é que a decisão de Donnarumma causará agitação no mercado. Afinal, o goleiro já é considerado um dos melhores do mundo em sua posição, tem convocações para a seleção italiana e foi elogiado até por Gianluigi Buffon, que disse ver no garoto potencial para ser o melhor de todos os tempos na posição.

Donnarumma já atrai olhares desde a base do Milan e se tornou o mais jovem goleiro da história a ser titular em uma partida do Campeonato Italiano, com 16 anos, oito meses e seis dias. Desde então, ganhou espaço no clube e assumiu rapidamente a condição de titular absoluto, apesar da pouca idade.