Milan anuncia renovação do contrato de Gattuso até 2021

A histórica aliança entre Milan e Gennaro Gattuso, iniciada ainda quando ele era jogador profissional, foi ampliada. Nesta quinta-feira, a diretoria do clube italiano anunciou a renovação do seu contrato com o treinador, que agora passa a ser válido até o término da temporada 2020/2021.

+ Tabela do Campeonato Italiano

+ Associação de árbitros da Itália recebe pacote com balas de armas de fogo

O Milan não apontou os detalhes do novo vínculo com Gattuso ao oficializar o acordo. Mas as informações da imprensa italiana são de que o ex-volante passará a receber 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 8,1 milhões) por temporada, o que é considerado um grande aumento, afinal, ele vinha recebendo 120 mil euros (R$ 490 mil) anuais.

Jogador do Milan entre 1999 e 2012, Gattuso vinha trabalhando nas divisões de base do clube como técnico, até ser promovido ao comando do time principal em novembro, após a demissão de Vincenzo Montella. E com ele à frente da equipe, o time se recuperou e atingiu o sexto lugar no Campeonato Italiano.

Além disso, com Gattuso, o Milan se classificou às final da Copa da Itália, que será disputada no próximo mês, contra a Juventus. "Eu espero continuar fazendo as coisas bem e levando o Milan de volta para onde se acostumar a estar", afirmou o treinador. O CEO do Milan, Marco Fassone, afirmou que a direção do clube quer iniciar um "projeto de longo prazo" com Gattuso.

"A direção decidiu antecipar a renovação do contrato de Gattuso para recompensar seu trabalho da melhor maneira antes do final da temporada, mesmo que ainda haja muitos objetivos a serem alcançados: a classificação para a Liga dos Campeões até a final da Copa da Itália. Este importante gesto reflete a total harmonia e empatia entre a gestão do clube e o treinador. Desta forma, o Milan dá continuidade e confiança ao projeto, garantindo a serenidade dos jogadores rubro-negros e a felicidade dos nossos torcedores", anunciou o Milan através de um comunicado oficial.